Кузбасские аграрии собрали на 15,5% зерна больше, чем в прошлом году

Подведены итоги уборочной кампании 2020 года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Кузбассе собрали 1 млн 280 тысяч тонн зерна. Ранее были подведены итоги уборочной кампании в бункерном весе, то есть до просушки и сортировки зерна. Теперь же стали известны результаты после обработки, то есть в амбарном весе.

Посевная площадь зерновых в этом году составила 571 тыс. га. Лидерами по количеству собранного зерна стали Промышленновский (160,6 тыс. тонн), Ленинск-Кузнецкий (150,2 тыс. тонн), Топкинский (138,2 тыс. тонн) и Прокопьевский (103,5 тыс. тонн) округа. Высоких показателей урожайности зерновых достигли аграрии Яшкинского (34,4 ц/га), Гурьевского (30,1 ц/га), Кемеровского (26,8 ц/га) округов.

Валовой сбор пшеницы — ориентированного на экспорт продукта — составил 771 тыс. тонн, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

Также собрано 156 тыс. тонн масличных культур, что на 30% больше показателя 2019 года. В частности, рапса собрано на 54% больше, чем в прошлом году. По урожайности лидируют Топкинский (29,2 ц/га) и Ижморский (24,1 ц/га) округа и Тисульский район (22,7 ц/га).

Картофеля выращено 166,5 тыс. тонн, овощных культур — 37 тыс. тонн.