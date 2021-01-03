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Кузбасские дети сотрудников Росгвардии приняли участие в конкурсе «Новогодняя игрушка»

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу среди детей сотрудников и военнослужащих прошел конкурс «Новогодняя игрушка». В нем приняли участие более 80 ребят в возрасте от 4 до 16 лет.

Представленные детские работы были посвящены символу наступающего года – быку и новогодним сказочным героям. В детском конкурсе активно помогали и взрослые. В качестве материалов использовались различные подручные средства. Одной из лучших признана творческая работа Василисы Барановой из Тисуля, которая вместе с отцом изготовила «Олененка» с использованием светящихся различными цветами светодиодов.

Юных участников и участниц конкурса офицеры Росгвардии наградили сладкими подарками и поздравили с Новым годом. Лучшие игрушки в будущем украсят главную новогоднюю елку территориального управления Росгвардии.

Общество
kuzbassnews.ru
05/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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