Кузбасские дети сотрудников Росгвардии приняли участие в конкурсе «Новогодняя игрушка»

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу среди детей сотрудников и военнослужащих прошел конкурс «Новогодняя игрушка». В нем приняли участие более 80 ребят в возрасте от 4 до 16 лет.
Представленные детские работы были посвящены символу наступающего года – быку и новогодним сказочным героям. В детском конкурсе активно помогали и взрослые. В качестве материалов использовались различные подручные средства. Одной из лучших признана творческая работа Василисы Барановой из Тисуля, которая вместе с отцом изготовила «Олененка» с использованием светящихся различными цветами светодиодов.
Юных участников и участниц конкурса офицеры Росгвардии наградили сладкими подарками и поздравили с Новым годом. Лучшие игрушки в будущем украсят главную новогоднюю елку территориального управления Росгвардии.
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