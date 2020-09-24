Кузбасские энергетики готовятся к холодам – отрабатывают действия на случай возможных нарушений

Сегодня на юге Кемеровской области стартовали комплексные учения Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» с участием Правительства Кузбасса, территориальных органов МЧС России, органов местного самоуправления, а также смежных энергоснабжающих компаний. Основная задача – оперативная отработка алгоритма действий при ликвидации технологического нарушения в случае стихии – успешно выполнена.

По легенде учений, в результате неблагоприятных погодных условий происходит падение опоры и обрыв проводов на высоковольтной линии 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Мысковская с отпайкой на подстанцию Безруковская, а также массовые отключения высоковольтных линий 10 кВ в Новокузнецком муниципальном районе. В результате, «без электроснабжения» условно остаются свыше 30 тысяч потребителей, 74 социально значимых объекта, в том числе школы, детские сады, котельные и объекты водоснабжения.

Действуя по условному сценарию, энергетики организовали реальные работы по установке трех железобетонных опор на линии 10 киловольт (кВ), которая питает населённые пункты: Бенжереп-2, Кузедеево и Гавриловка Новокузнецкого района. Для удобства потребителей энергетики перевели нагрузку с условно поврежденной линии на работу дизель-генераторов и приступили к срочному восстановлению сети.

«Сибирская погода непредсказуема, уже сегодня в некоторых районах ожидаются похолодание и мокрый снег с дождём, поэтому проведённые учения считаю крайне своевременными, - рассказывает директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов. - Мы должны детально отработать ситуацию сейчас, чтобы зимой оперативно среагировать на самые сложные нарушения в сети. Своими слаженными действиями, отточенными до совершенства, бригады минимизируют для наших потребителей последствия непогоды и себе упрощают задачу, - когда знаешь, что делать, работу выполнишь в разы быстрее».

Каждый раз результаты проведенных учений тщательно анализируются, чтобы своевременно принять меры, которые позволят повысить надежность функционирования электросетевого комплекса региона при любых, даже самых сложных погодных условиях.