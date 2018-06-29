Кузбасские энергетики не допустили массовых отключений в связи с грозами

Специалисты кузбасского филиала МРСК Сибири» продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Массовых нарушений энергоснабжения в результате прохождения грозовых фронтов не допущено, последствия локальных перебоев оперативно ликвидируются. Жители и социально значимые объекты получают электроснабжение по резервным схемам.

Вторые сутки на территории Кемеровской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления. Грозовой фронт с сильным порывистым ветром и дождем создаёт риски для стабильной работы электрооборудования. Минувшей ночью стихия вызвала нарушения в работе высоковольтных линий электропередачи на юге Кузбасса, которые снабжают электричеством несколько предприятий в промышленной зоне Новокузнецка. Персонал Южных электрических сетей оперативно проступил к ликвидации повреждений и минимизации социальных последствий урагана. На период проведения аварийно-восстановительных работ потребители запитываются по резервным схемам.

- Сильные грозовые перегрузки, сопровождающиеся ветром - испытание для оборудования. Конечно же, в большинстве случаев, надежная работа автоматики защищает его и предотвращает отключения. Но полностью исключить влияние стихии невозможно. Наша задача – как можно быстрее устранить эти нарушения. Тщательная подготовка к грозовому периоду, своевременный переход на режим повышенной готовности позволяют добиться оперативности. К примеру, за последние сутки среднее время восстановления электроснабжения не превысило 1,5 часа, - отмечает и. о. главного инженера «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Костин.

Подача электроэнергии по нормальным схемам жителям и предприятиям, пострадавшим от грозового шторма будет восстановлена в кратчайшие сроки. Сейчас на энергообъектах работают 15 бригад филиала в составе 52 человек и 20 единиц спецтехники.