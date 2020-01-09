Кузбасские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в новогодние праздники

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь обеспечили стабильную передачу электрической энергии по сетям для предприятий и жителей Кузбасса. Единичные нарушения ликвидировались максимально оперативно. В целом же по девяти регионам присутствия компании благодаря надежной работе энергетиков количество отключений снизилось на 7 % по сравнению с праздничными днями в прошлом году и на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В праздничные дни температура воздуха в Сибири колебалась от – 41 °С (в Республике Тыва) до + 3 °С (в Красноярске), фиксировались порывы ветра до 15 м/с, шёл снег.

В кузбасском филиале Россети Сибирь во время новогодних каникул к оперативному реагированию были готовы 123 аварийно-восстановительные бригады в составе 607 человек и 354 единиц техники. В каждом из 24 подразделений филиала, рассредоточенных по всей территории Кузбасса, к использованию были готовы передвижные дизель-генераторные установки.

В целом по компании «Россети» число технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей, снизилось почти на 8 % в сравнении с 2018 годом, в том числе, на 17 % сократилось среднее время продолжительности прекращения электроснабжения на точку поставки. В новогоднюю ночь и первые дни января серьезных нарушений электроснабжения допущено не было.

«Благодаря переходу на риск-ориентированную модель управления, новым подходам к подготовке к работе в осенне-зимний период, слаженным действиям всего персонала, системно проводимым учениям, первые дни новогодних праздников мы проходим с наилучшими показателями за последние несколько лет», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский на недавнем заседании Штаба электросетевого комплекса. Он отметил, что в ряде регионов сложилась аномальная для этого времени года метеорологическая обстановка с теплыми погодными режимами и частыми переходами температуры через ноль, что дополнительно увеличило число случаев гололедообразования на воздушных ЛЭП.

Россети Сибирь остается на круглосуточной связи с потребителями: единый контакт-центр 8-800-1000-380 работает в обычном режиме.