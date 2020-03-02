Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения сельских жителей и дачников

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь обновляют электросети в населенных пунктах Киселевского городского округа в Кузбассе. Эти мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей деревень и садовых обществ.

Новая электросетевая инфраструктура – это давняя мечта дачников СНТ «Солнечное» в деревне Александровка вблизи Киселевска. Для её реализации они сначала передали ветхие сети энергетикам в собственность. Это дало возможность запланировать и реализовать замену опор, монтаж провода и трансформаторной подстанции. Теперь напряжение в сети у владельцев участков садового общества соответствует нормативам, никаких сбоев в подаче электричества нет.

В планах энергетиков – восстановить сети для жителей самой Александровки.

«В ближайшее время развернем здесь свой районный план ГОЭЛРО. Растущие потребности в электричестве, новые заявки на подключение к сетям, а также отсутствие у большинства потребителей до недавнего времени централизованного электроснабжения – все эти вопросы удастся решить со строительством сразу трех линий электропередачи. Часть работ уже была выполнена – подключили к электричеству в последние два года около 500 новых потребителей. Впереди еще более масштабные задачи. Результат их выполнения жители почувствуют сразу», - рассказывает начальник Трудармейского района электрических сетей Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Олег Босак.

Мероприятия рассчитаны до 2025 года. Это позволит повысить надежность и улучшить качество электроснабжения 2,5 тысяч жителей и дачников в Киселевском округе.