Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения сельских жителей и дачников

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь обновляют электросети в населенных пунктах Киселевского городского округа в Кузбассе. Эти мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей деревень и садовых обществ.

Новая электросетевая инфраструктура – это давняя мечта дачников СНТ «Солнечное» в деревне Александровка вблизи Киселевска. Для её реализации они сначала передали ветхие сети энергетикам в собственность. Это дало возможность запланировать и реализовать замену опор, монтаж провода и трансформаторной подстанции. Теперь напряжение в сети у владельцев участков садового общества соответствует нормативам, никаких сбоев в подаче электричества нет.

В планах энергетиков – восстановить сети для жителей самой Александровки.

 «В ближайшее время развернем здесь свой районный план ГОЭЛРО. Растущие потребности в электричестве, новые заявки на подключение к сетям, а также отсутствие у большинства потребителей до недавнего времени централизованного электроснабжения – все эти вопросы удастся решить со строительством сразу трех линий электропередачи. Часть работ уже была выполнена – подключили к электричеству в последние два года около 500 новых потребителей. Впереди еще более масштабные задачи. Результат их выполнения жители почувствуют сразу», - рассказывает начальник Трудармейского района электрических сетей Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Олег Босак.

Мероприятия рассчитаны до 2025 года. Это позволит повысить надежность и улучшить качество электроснабжения 2,5 тысяч жителей и дачников в Киселевском округе.

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец хотел заживо сжечь падчерицу с грудным ребёнком
Во время посиделок обвиняемый стал предъявлять претензии 18-летней падчерице. Мужчине не нравилось...
Бывший тренер ХК «Кузбасс» Сергей Мяус назначен советником губернатора
2 марта в ходе аппаратного совещания Сергей Цивилёв представил нового советника по физической...
Сергей Цивилев вручил главе Белова 25 миллионов рублей
Во время рабочего визита Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил главе Белова Алексею Курносову...
Четверть новокузнецкого жилфонда на три дня оставят без горячей воды
Отмечается, что под отключение попадут 653 многоквартирных дома, 29 школ, 32 детсада, 11 гостиниц,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus