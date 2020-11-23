Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения в муниципалитетах

Компания «Россети Сибирь» завершает реконструкцию электросетей 10 киловольт в муниципалитетах Кемеровской области. Модернизация сетей улучшит качество поставляемой электроэнергии и повысит надежность электроснабжения в десяти населенных пунктах Кузбасса, где проживают около 14 тысяч человек.

Обновление электросетевой инфраструктуры в селах и деревнях региона – одно из приоритетных направлений заключенного между энергетиками и администрацией Правительства Кузбасса соглашения о взаимодействии. В 2020 году в программе реконструкции – почти 80 километров сетей Кемеровского, Яйского, Новокузнецкого, Гурьевского, Промышленновского муниципальных округов и Орджоникидзевского района Новокузнецка. Общая сумма инвестиций – более 250 млн рублей.

– Мы очень хорошо понимаем, что для поддержания необходимого уровня надежности, для поддержки предпринимательства, создания социальной инфраструктуры для граждан и в целом для развития экономики важно вкладывать не только в объекты «большой» энергетики. Поэтому направляем общие усилия в том числе и на такие проекты. Это позволит повысить энергоэффективность и снизить уровень износа оборудования. Но самое главное – за счет ликвидации «узких» мест жители получат качественное электроснабжение, – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

При реконструкции сетей энергетики используют передовые цифровые технологии, создавая новую систему управления сетью с помощью реклоузеров. В рамках этого проекта на линиях электропередачи их предусмотрено 12 штук. Их главная задача – в случае какого-либо нарушения в сети отключить повреждённую часть, оставив основную под напряжением, а потребителей со светом. Наблюдаемость и дистанционное управление такой сетью повышают оперативность реагирования за счет сокращения времени на осмотр ЛЭП и локализацию нарушения, если все же требуется выезд бригады на место.

Еще одна задача, которая решается с помощью реклоузера – это обеспечение резервирования сети. Он может «закольцевать» две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, реклоузер автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой. Тем самым достигается повышение надежности электроснабжения потребителей.