Кузбасские энергетики повышают надежность энергоснабжения в Новокузнецке

Специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» приступили к замене энергооборудования на подстанции «КФЗ-2» напряжением 110 киловольт в городе Новокузнецке. Реконструкция одной из старейших подстанций южной столицы позволит значительно увеличить энергобезопасность и надежность электроснабжения жителей и предприятий Орджоникидзевского района города, а также части Новокузнецкого муниципального района.

В рамках обновления объекта энергетики заменят 3 масляных выключателя старого образца на современные элегазовые, а также установят 2 новых трансформатора напряжения. Замена выключателей осуществляется поэтапно, для обеспечения необходимого уровня надежности и нагрузки в сети. Завершить реконструкцию подстанции энергетики планируют до наступления холодов.

«Современные выключатели выдерживают пиковые колебания нагрузки и перепады электроэнергии без особых последствий для работы подстанции, гарантийный срок их эксплуатации составляет 20-25 лет, – поясняет заместитель директора «Кузбассэнерго – РЭС» по инвестиционной деятельности Станислав Милинис. – Еще один существенный плюс элегазового выключателя – его относительно небольшие размеры. Например, масляный выключатель МКП-110 имеет вес почти 17 тонн, в то время как более надежный и имеющий больший коммутационный ресурс элегазовый выключатель весит около 3 тонн».

Элегазовые выключатели предназначены для переключений электрических цепей в нормальных и аварийных режимах. Их установка позволит существенно увеличить надежность электроснабжения потребителей 3 микрорайонов Орджоникидзевского района города и части Новокузнецкого муниципального района предстоящей зимой. Также преимуществами новых выключателей перед масляными являются простота конструкции, экологичность, длительный срок эксплуатации, малые габариты, минимальные эксплуатационные расходы.