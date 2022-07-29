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Кузбасские энергетики повышают надёжность электроснабжения в Кемеровском округе

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» приводят в порядок электрические сети е в посёлке Успенка Кемеровского муниципального округа.

Кузбасские энергетики продолжают восстанавливать взятые на баланс в 2021 году бесхозяйные сети. В посёлке Успенка Кемеровского округа уже заменили 12 старых деревянных опор на новые железобетонные, более 30 деревянных опор выправили и перетянули провод. Также расчистили охранную зону – опилили деревья и вырубили древесно-кустарниковую растительность.

– Жители деревни жаловались на плачевное состояние электрических сетей, частые отключения и перепады электричества. В этом году в рамках летней кампании мы устранили аварийные дефекты. Уже это позволит повысить качество электроснабжения и сделать жизнь потребителей комфортнее. В последующем эти сети будем модернизировать дальше, – рассказал заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Тараданов.

В 2021 году Кузбасский филиал «Россети Сибирь» принял на баланс 22 энергообъекта в Кемеровском округе. В этом году энергетики частично приведут сети в должное состояние.

Напомним, в «Россети Сибирь» в круглосуточном режиме работает контакт-центр для потребителей. По бесплатному телефону 8-800-220-0-220 жители могут задать любые вопросы, связанные с электроснабжением.

 

 

Фото: Россети Сибирь

Общество
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kuzbassnews.ru
29/07/2022
Общество
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