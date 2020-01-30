Кузбасские энергетики приняли участие в межрегиональном совещании технических руководителей Россетей

29 января в Омске состоялось первое открытое совещание технических руководителей компаний «Россети Сибирь» и «Россети Томск». Участие в мероприятии приняла делегация Кузбасского филиала Россети Сибирь, куда вошли главный инженер, начальники районных электрических сетей, производственных отделений, а также один из победителей Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», директор ПО «Южные электрические сети» Павел Петров.

Заместитель генерального директора – главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров представил план работы технического блока на 2020 год, в том числе задачи по внедрению современных технологий, оборудования и программного обеспечения в области управления электрическими сетями, автоматизации бизнес-процессов в полном соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030». Особое внимание Андрей Майоров обратил на вопросы охраны труда и производственной безопасности.

В рамках открытого диалога победители конкурса «Лидеры энергетики» от Сибирского федерального округа представили предложения по повышению эффективности системы охраны труда и совершенствованию механизмов управления распределительными сетями. Некоторые были уже опробованы в РЭСах и производственных отделениях. В свою очередь, Андрей Майоров отметил важность ряда инициатив и предложил масштабировать их на уровне филиала, после чего оценить эффективность по итогам года с перспективой тиражирования во всей группе «Россети».

В частности, активное обсуждение вызвала концепция «Vision Zero» или «нулевой травматизм», представленная в ходе доклада «Автоматизация процесса расследования микротравм и происшествий» специалистом по охране труда производственного отделения Восточные электрические сети Омского филиала «Россети Сибирь» Анной Иванченко. Основная идея концепции заключается в том, что у всех несчастных случаев на производстве и профзаболеваний есть причина, а, значит, их можно предотвратить. На базе Восточных электрических сетей филиала Омскэнерго был проведен эксперимент: в течение двух месяцев руководители шести структурных подразделений вели журнал учета инцидентов. Анализ показал, например, что одной микротравме предшествует 24 происшествия. В результате Анна Иванченко предложила создать тестовый сайт, с помощью которого линейные руководители будут ежедневно фиксировать все инциденты. После анализа данных будут разработаны превентивные меры по их предотвращению.

Андрей Майоров поддержал рацпредложение, более того, поручил проработать возможность установить такую программу ремонтному персоналу группы компаний «Россети». «Речь идет о разработке мобильного приложения для сотового телефона, которое будет доступно каждому электромонтеру», – сообщил Андрей Майоров.

В рамках совещания главный инженер «Россетей» уделил особое внимание ответам на вопросы, в рамках которых обозначил перспективные направления развития. В их числе – организация выполнения работ под напряжением, передача управления сетью 0,4 кВ мастерам РЭС, постепенный отказ от сетей 0,4 кВ с установкой индивидуальных понижающих трансформаторов.

По оценкам участников, такой прямой диалог главного инженера компании «Россети» с производственным персоналом позволит выявить точки роста, требующие системного решения на высоком уровне, а также собрать и обсудить в практическом ключе рабочие предложения и идеи, разработанные энергетиками для повышения эффективности работы на территории Сибири и Дальнего Востока с учетом особой специфики функционирования энергосистем.

«Это хорошая тенденция, что руководство «Россетей» инициирует подобные мероприятия. Мы имеем возможность представить свои идеи и видение производственных процессов сразу руководителю направления. Нас слышат. Ряд предложений был принят в масштабирование», – прокомментировал Владимир Крутов, начальник Яйского РЭС Северно-Восточных сетей Кузбасского филиала «Россети Сибирь».

В 2020 году, в рамках реализации новой Стратегии компании «Россети», Андрей Майоров проведет практические совещания с инженерно-техническим персоналом дочерних компаний «Россети» во всех федеральных округах страны.