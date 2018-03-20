Кузбасские энергетики в связи с непогодой работают в особом режиме

В связи с прохождением по территории Кемеровской области штормового фронта весь оперативный персонал филиала «МРСК Сибири» с 4-00 утра 20 марта работает в особом режиме.
Несмотря на похолодание, мокрый снег и штормовой ветер с порывами по некоторым районам области до 27 метров в секунду, ситуация на электросетевых объектах филиала стабильная Серьезных сбоев в работе энергооборудования не зафиксировано.
Локальные нарушения на объектах оперативно устраняются. Надежное электроснабжение своих потребителей на всей территории Кузбасса готовы обеспечивать 124 аварийно-восстановительные бригады, а это свыше 560 специалистов и 350 единиц техники.
Диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады «Кузбассэнерго - РЭС» обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием и средствами связи. К погрузке и передислокации готовы более 20 передвижных дизель-генераторных установок. В случае необходимости, они обеспечат бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов.
По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители круглосуточно могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.
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