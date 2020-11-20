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Кузбасские энергетики рассказали студентам о передовом опыте энергосбережения

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» на кафедре электроснабжения горных и промышленных предприятий КузГТУ специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь провели онлайн-конференцию «Диалог на равных» с молодыми энергетиками – магистрантами.

Задать интересующие вопросы, уверенно высказать собственную точку зрения, перенять практический опыт и узнать о самых передовых технологиях в энергетике –студенты КузГТУ никогда не упускают возможности поговорить «на равных» с профессионалами. 

Как подчеркнул главный специалист службы технической эксплуатации кузбасского филиала «Россети Сибирь», кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение горных и промышленных предприятий» института энергетики Сергей Захаренко, подобные встречи в формате открытого диалога – это уникальная возможность производственников крупнейшей сетевой компании Сибири поделиться с молодыми энергетиками своим опытом и знаниями в области энергосбережения.

Заместитель директора по научно-инновационной работе института энергетики Роман Беляевский рассказал участникам онлайн-конференции о молодежных проектах и акциях, которые активно проводятся в Кузбассе под эгидой Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче». Своим опытом в данном направлении поделились и энергетики.

Самую интересную информацию о развитии энергетики студенты узнавали из первых уст. Начальник отдела технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Россети Сибирь» в Кузбассе Андрей Петрищев заинтересовал молодых магистров передовым опытом и наработками с целью повышения энергоэффективности. Инновационный проекты по установке быстровозводимой опоры, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей и концепция цифровой подстанции заставили студентов взглянуть на свою будущую профессию под другим углом.

Магистранты, в свою очередь, «парировали» собеседникам своими научными проектами по решению задач в области энергосбережения и энергоэффективности: «Энергоэффективная технология передачи электрической энергии», «Технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях». Эти работы вполне могут быть полезными в большой энергетике.

«Для подготовки квалифицированных кадров из года в год мы поддерживаем тесное сотрудничество с электросетевой компанией «Россети Сибирь», – отметил директор института энергетики Игорь Дворовенко. – Производственные задачи, разработка новых подходов и алгоритмов их решения с учетом последних изменений энергорынка – этим могут и должны делиться с будущими специалистами опытные энергетики».

По мнению энергетиков, современная электросетевая отрасль  стоит на пороге новых качественных изменений — цифровой трансформации, которая подразумевает активное внедрение информационных технологий, создание нового современного оборудования и, в конечном счете, повышение надежности электроснабжения. Одним из условий для успешной реализации этих амбициозных целей является привлечение в отрасль технически одаренной, талантливой молодежи, которая будет покорять свои вершины в профессии.

Образование
Экономика
kuzbassnews.ru
20/11/2020
Образование
Экономика
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