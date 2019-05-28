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Кузбасские энергетики реконструируют подстанцию в Новокузнецком районе

Специалисты филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» приступили к реконструкции подстанции «Сидоровская» напряжением 110/35/6 киловольт в Новокузнецком районе Кемеровской области. Модернизация энергообъекта позволит повысить надежность энергоснабжения восьми населенных пунктов, а также нескольких предприятий.

В рамках инвестиционного проекта энергетики заменят два силовых трансформатора. Таким образом, мощность объекта увеличится в 1,6 раза, с 32 мегавольтамер (МВА)  до 50 МВА. Это даст возможность обеспечить надежное электроснабжение бытовых потребителей в восьми селах района, социально значимых объектов, одного из крупнейших в Кузбассе свинокомплексов «Чистогорский», шахты «Полосухинская», а также подключать к электричеству новых абонентов в Новокузнецком районе.

 В текущем году на подстанции будет смонтирован и введен в работу один трансформатор. Замена второго запланирована на 2020 год.

Предварительно энергетики провели работы по созданию временной резервной схемы электроснабжения наиболее важных потребителей. Для этого они демонтировали существующий силовой трансформатор, переместили его на временное место, подключили и ввели в работу. Сейчас специалисты филиала обустраивают фундамент под новый трансформатор. Новое «сердце» подстанции весом почти 60 тонн будет смонтировано уже в июне.

Всего на модернизацию важного для Новокузнецкого района объекта энергетики направят порядка 100 млн рублей.

В планах «Кузбассэнерго – РЭС» в этом году заменить еще четыре силовых трансформатора на подстанциях «Заречная», «Орджоникидзевская», «Шахтовая» и «Красный брод».

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/05/2019
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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