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Кузбасские энергетики успешно справились с последствиями сильного ветра

С вечера субботы, 21 марта, и всё воскресенье 22 марта энергетики Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в режиме повышенной готовности следили за состоянием электросетевого оборудования. Несмотря на неблагоприятные погодные условия энергетики  отработали надежно: серьезных повреждений на энергообъектах не зафиксировано, продолжительных отключений электроэнергии допущено не было.

Почти по всей территории Кузбасса в минувший выходной был зафиксирован сильный ветер, местами с порывами по 25 метров в секунду, и мокрый снег. При этом серьезных повреждений в электросетях Кузбасского филиала Россети Сибирь допущено не было.  В 30 % случаев успешно срабатывала автоматика, то есть потребители вообще не почувствовали никаких неудобств.

Локальные нарушения энергетики устраняли в максимально короткие сроки. Среднее время восстановления электроснабжения составило около часа. Основные причины отключений: схлест или обрыв проводов, наброс посторонних предметов, повреждение в сети потребителя. Всего к восстановительным работам было привлечено 24 бригады в составе 69 человек и  25 единиц техники.

Сегодня в связи с улучшением погоды энергетики перешли на обычный режим работы.

Специалисты Кузбасского филиала компании остаются на круглосуточной связи с потребителями: единый контакт-центр 8-800-1000-380 работает в обычном режиме. По бесплатному телефону можно сообщить о любых проблемах, связанных с электроснабжением.

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kuzbassnews.ru
23/03/2020
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