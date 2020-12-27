Кузбасские энергетики в особом режиме противостоят морозам

Энергетики находятся в максимальной мобилизации из-за аномально сильного мороза сразу в трех регионах присутствия компании «Россети Сибирь»: на Алтае, в Красноярском крае и в Кузбассе. Специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» несут вахту в особом режиме из-за низких температур (до - 46°С), устраняя возникающие технологические нарушения на сетях в максимально короткие сроки.

Специалисты компании оперативно осматривают оборудование, выявляют причины и устраняют возникающие технологичесие нарушения на сетях. Организовано взаимодействие с ГУ МЧС России, районными администрациями, усилен состав дежурных смен, мобилизована спецтехника. 123 аварийно-восстановительных бригады в составе 607 человек и 354 единиц несут дежурство. Персонал укомплектован теплой одеждой и обеспечен обогревом. В случае ухудшения оперативной обстановки в готовности находятся 9 мобильных аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных транспортом, инструментами, защитными средствами, материалами, необходимой спецтехникой, а также 75 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью около 3,8 МВт.

В круглосуточном режиме продолжает работать единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 кузбассовцы могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф или в группах компании в социальных сетях.

Кроме этого, напоминаем жителям о недопустимости использования опор электропередачи для защиты от непогоды. В случае обрыва провода НЕЛЬЗЯ приближаться к нему ближе, чем на 8 метров. Человек, заметивший оборванный провод на расстоянии менее восьми метров от себя, должен немедленно выйти из опасной зоны, и при этом уходить необходимо «гусиным» шагом: не отрывая пятки одной ноги от носка второй. Необходимо сразу же сообщить о месте обрыва специалистам энергокомпании (8-800-1000-380).