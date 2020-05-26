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Кузбасские энергетики взяли на контроль подключение к электрическим сетям объектов по нацпроектам

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Кузбассе продолжаются все стройки. Как отметил губернатор Сергей Цивилев, строительная отрасль сейчас очень важна для развития экономики и сильно помогает развиваться другим отраслям. А без электроэнергии было бы невозможно завершить работы ни в одном из зданий, построенных в рамках реализации приоритетных национальных проектов. 

В связи с этим кузбасские энергетики особое внимание уделяют технологическому присоединению объектов в рамках реализации национальных проектов. Всего в работе сейчас более двух десятков объектов. Общая запрашиваемая мощность – около 6 мегавольтампер. Для ее выдачи энергетики готовы построить всю необходимую инфраструктуру: линии электропередачи напряжением 0,4 – 10 киловольт и  трансформаторные подстанции.

«Мы тесно взаимодействуем с органами власти всех уровней. Ведь технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности энергокомпании.  Эта работа позволяет не только ежегодно подключать к электросетям тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для социального развития региона, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата», - отмечает директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.

В рамках ключевого нацпроекта «Демография» Кузбасский филиал Россети Сибирь обеспечит электроэнергией детские сады в с. Горскино Гурьевского муниципального округа и д. Береговая Кемеровского муниципального округа. К сетям будут подключены Детский спортивно-оздоровительный центр в г. Белово и Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Плотниково Промышленновского муниципального округа, спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» в областной столице.

Электроэнергию, а значит, возможность скоро принять нуждающихся в профессиональной медицинской помощи, получат новые объекты здравоохранения – пять фельдшерско-акушерских пунктов в. Гурьевском, Мариинском и Чебулинском муниципальных округах.

Дополнительную мощность получит школа в д. Новороманово Юргинского округа и школа в д. Береговая Кемеровского муниципального округа. Также в рамках нацпроекта «Образование» энергетики построят инфраструктуру «под ключ» в с. Елыкаево для Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус Кузбасс".

В планах – технологическое присоединение еще ряда объектов на территории региона в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
26/05/2020
Общество
Экономика
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