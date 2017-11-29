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Кузбасские энергетики заинтересовались передовыми разработками «ЭНСТО»

В кузбасском филиале ПАО «МРСК Сибири»  (входит в группу компаний ПАО «Россети») состоялся семинар, на котором представители фирмы «ЭНСТО» презентовали энергетикам передовые разработки электротехнического оборудования. В Кузбассэнерго - РЭС считают, что положительный эффект от сотрудничества с динамично развивающейся компанией очевиден.

Предложенные на встрече изделия предназначены для работы на линиях электропередачи, где используется самонесущий изолированный провод. Так называемый «кабель по воздуху» обладает исключительной надежностью и помогает реконструировать ЛЭП в условиях плотной городской застройки. Энергетики уверены - данная технология себя полностью оправдывает. При эксплуатации линий с изолированным проводом значительно возрастает надежность энергоснабжения, резко снижаются коммерческие потери и хищения электроэнергии.

Наиболее перспективной для сетевиков показалась разработка надежного крепления деревянных стоек для ремонта воздушной ЛЭП на болотистом грунте. «Универсальная конструкция ENSTO SH-184 отлично подходит для неравномерных сибирских почв. Именно ее в первую очередь мы хотели бы внедрить в работу, -рассказывает начальник отдела технологического развития, инноваций, энергоснабжения и повышения энергетической эффективности филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» Андрей Петрищев. - Основой конструкции является трехлапчатое опорное крепление, которое присоединяется к телу деревянной опоры и надежно заглубляется в грунт. Это повысит надежность опор, которые мы устанавливаем в глинистой и болотистой местности».

Подобные информационные площадки в Кузбассэнерго – РЭС проводятся регулярно. Для энергетиков это отличная возможность пообщаться с производителями электротехнического оборудования, познакомиться с продукцией и наладить деловые контакты для дальнейшего перспективного сотрудничества.

Экономика
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/11/2017
Экономика
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Новости Кузбасса

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