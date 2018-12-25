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Кузбасские энергетики запустили «кардиограмму добрых сердец»

Декабрь – месяц по-семейному теплый, несмотря на холода и вьюги. В этом уверены энергетики, которые присоединились к благотворительной акции «Семейное доброе дело», чтобы согреть вниманием и светом своих добрых сердец одиноких пенсионеров из интерната.

 

Для людей, нуждающихся в заботе, специалисты филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» подготовили «вкусные подарки». В предновогоднюю неделю организаторы акции передадут заряженные добром и светом подарки в Кемеровский дом-интернат для престарелых людей и инвалидов.

 

В канун Нового года каждый может стать волшебником. Для этого не обязательно менять костюм электромонтера на шубу Деда мороза, достаточно зарядить окружающих желанием совершать добрые дела!

Общество
kuzbassnews.ru
25/12/2018
Общество
Новости Кузбасса
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