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Кузбасские фермеры расширяют производство благодаря грантовой поддержке

В 2020 году шесть фермеров из Мариинского и Таштагольского районов, Крапивинского, Промышленновского, Юргинского муниципальных округов получили гранты «Агростартап». Средства на развитие хозяйств были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Гранты «Агростартап» выделяются в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Производители уже начали реализацию полученных в 2020 году средств.

Так, фермер из Юргинского округа Виктор Шабунин создал крестьянско-фермерское хозяйство по направлению «молочное скотоводство». Благодаря гранту он купил восемь коров и быка, приобрел один трактор и зерноуборочный комбайн для производства концентрированных кормов.

Также на ферме появились два новых рабочих места. Согласно бизнес-плану, до конца года Виктору Шабунину предстоит приобрести еще один трактор, косилку, борону, девять голов крупного рогатого скота, построить склад или купить уже готовое здание. Это позволит к декабрю увеличить объемы производства продукции на ферме в 4,5 раза.

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kuzbassnews.ru
03/03/2021
Экономика
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