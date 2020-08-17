Кузбасские кардиологи провели сложную операцию двум младенцам с пороком сердца

Кардиологическая команда НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний выполнила две высокотехнологичные операции маленьким пациентам из Прокопьевска и Новокузнецка возрастом 1 и 2 месяца. У малышей было диагностировано «Тетрада Фалло»-порок сердца, при котором неправильно сформированы легочный клапан, правый желудочек и межжелудочковая перегородка. Состояние оценивалось как тяжелое. Кемеровские врачи с ювелирной точностью провели хирургическое вмешательство на крохотных сосудах детей с массой тела 1,5 и 3 килограмма с помощью ангиографической установки.
Пациентам установили расширяющий стент в критически суженный выводной отдел правого желудочка и клапан легочной артерии через прокол бедренной вены, тем самым устранив тяжелую гипоксию. Состояние детей улучшилось уже на операционном столе и спустя сутки их перевели в стационар детской многопрофильной больницы для продолжения лечения и последующей выписки.
Уникальность такого малоинвазивного метода в том, что он позволяет проводить операции малышам с экстремально низкой массой тела. По статистике после операции дети чувствуют себя хорошо, быстро набирают вес и с минимальными рисками переносят повторную уже открытую операцию по коррекции порока сердца, которая проводится через 3-4 месяца для окончательного устранения патологии.
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