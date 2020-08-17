Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские кардиологи провели сложную операцию двум младенцам с пороком сердца

Кардиологическая команда НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний выполнила две высокотехнологичные операции маленьким пациентам из Прокопьевска и Новокузнецка возрастом 1 и 2 месяца. У малышей было диагностировано «Тетрада Фалло»-порок сердца, при котором неправильно сформированы легочный клапан, правый желудочек и межжелудочковая перегородка. Состояние оценивалось как тяжелое. Кемеровские врачи с ювелирной точностью провели хирургическое вмешательство на крохотных сосудах детей с массой тела 1,5 и 3 килограмма с помощью ангиографической установки.

Пациентам установили расширяющий стент в критически суженный выводной отдел правого желудочка и клапан легочной артерии через прокол бедренной вены, тем самым устранив тяжелую гипоксию. Состояние детей улучшилось уже на операционном столе и спустя сутки их перевели в стационар детской многопрофильной больницы для продолжения лечения и последующей выписки.

Уникальность такого малоинвазивного метода в том, что он позволяет проводить операции малышам с экстремально низкой массой тела. По статистике после операции дети чувствуют себя хорошо, быстро набирают вес и с минимальными рисками переносят повторную уже открытую операцию по коррекции порока сердца, которая проводится через 3-4 месяца для окончательного устранения патологии.

Здоровье
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
17/08/2020
Здоровье
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

За сутки в Кузбассе выявили 94 новых случая коронавируса
За весь период наблюдения в Кузбассе выявили 5 119 случаев коронавируса: из них 1 589 человек...
Кузбасские синоптики предупредили о высокой пожароопасности и туманах
Ночью и утром синоптики прогнозируют туман. Кроме того, ожидается пожароопасность 2, местами 1 и 3...
КамАЗ протаранил здание в Кемерове
О случившемся на странице в соцсети рассказал очевидец. По словам кемеровчанина, который рассказал...
В Новокузнецке обновят площадь и фонтан перед зданием администрации
В Новокузнецке идут ремонтные работы в сквере на улице Кирова, напротив здания администрации. По...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus