Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность открытого Чемпионата и Первенства по лыжным гонкам в Кузбассе

В Юргt росгвардейцы обеспечили безопасность правопорядка на открытом Чемпионате и Первенстве города по лыжным гонкам.Ежегодные зимние соревнования «ЗаМороженная гонка» прошли на территории спортивно-развлекательной базы «Ирбис». За безопасностью более 100 любителей лыжных испытаний проследили сотрудники органов внутренних дел, МЧС и вневедомственной охраны Росгвардии. Спортсмены разных возрастов соревновались на дистанциях от одного до пяти километров.

В завершении спортивных мероприятий лыжники-победители были награждены почетными грамотами, медалями и памятными подарками. Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка нарушений на соревнованиях допущено не было.

Фото: Росгвардия