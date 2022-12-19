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Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность открытого Чемпионата и Первенства по лыжным гонкам в Кузбассе

 В Юргt росгвардейцы обеспечили безопасность правопорядка на открытом Чемпионате и Первенстве города по лыжным гонкам.Ежегодные зимние соревнования «ЗаМороженная гонка» прошли на территории спортивно-развлекательной базы «Ирбис». За безопасностью более 100 любителей лыжных испытаний проследили сотрудники органов внутренних дел, МЧС и вневедомственной охраны Росгвардии. Спортсмены разных возрастов соревновались на дистанциях от одного до пяти километров.

  В завершении спортивных мероприятий лыжники-победители были награждены почетными грамотами, медалями и памятными подарками. Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка нарушений на соревнованиях допущено не было.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Юрга
kuzbassnews.ru
19/12/2022
Спорт
Юрга
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