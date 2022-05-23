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Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность всероссийского полумарафона

В столице региона подразделения Росгвардии обеспечили безопасность правопорядка на Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ и оказали помощь участникам состязания.

За безопасностью любителей бега следили сотрудники органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме этого, стражи правопорядка вместе с волонтерами-юнгвардейцами школы №74 позаботились о самочувствии участников, обеспечивая их водой и другими освежающими напитками.

В забеге протяженностью трассы в 21 километр поучаствовали сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии. Среди почетных гостей: олимпийский призер Зимних Олимпийских игр в Сочи инструктор по спорту I категории спортивной команды Сибирского округа войск национальной гвардии РФ лейтенант Александр Бессмертных.

 

 

Общество
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kuzbassnews.ru
23/05/2022
Общество
Спорт

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