Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность всероссийского полумарафона

В столице региона подразделения Росгвардии обеспечили безопасность правопорядка на Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ и оказали помощь участникам состязания.

За безопасностью любителей бега следили сотрудники органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме этого, стражи правопорядка вместе с волонтерами-юнгвардейцами школы №74 позаботились о самочувствии участников, обеспечивая их водой и другими освежающими напитками.

В забеге протяженностью трассы в 21 километр поучаствовали сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии. Среди почетных гостей: олимпийский призер Зимних Олимпийских игр в Сочи инструктор по спорту I категории спортивной команды Сибирского округа войск национальной гвардии РФ лейтенант Александр Бессмертных.