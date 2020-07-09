Кузбасские росгвардейцы оказали благотворительную помощь труженицы тыла

В День семьи любви и верности сотрудники Росгвардии осинниковского отдела вневедомственной охраны встретились труженицей тыла Анариной Прасковьей Трофимовной. Пенсионерка живет одна в частном доме в поселке Малиновка Калтанского городского округа. Из-за почтенного возраста заниматься делами по хозяйству пенсионерке тяжело, поэтому за помощью она обращается к местным властям, а также к росгвардейцам, которые взяли на себя заботу о труженице тыла.

Начальник отдела вневедомственной охраны подполковник Юрий Потапов вместе с добровольцами из личного состава навели порядок на приусадебном участке, покосили траву, а также корчевали старые пни и корни деревьев. Ранее росгвардейцы установили на её участке и покрасили новый забор. Бабушка благодарна стражам правопорядка, которые всегда готовы прийти к ней на помощь.

Прасковья Трофимовна с 1941 по 1945 годы трудилась в колхозе в Алтайском крае, после Великой Отечественной войны переехала в Кузбасс, а с 1969 года до выхода на заслуженный отдых работала в сторожевой службе – прообразе современной вневедомственной охраны.

«Большую поддержку ветерану оказывают и местные власти, - рассказал начальник осинниковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов. - В честь 75-летия Победы мы подготовили для Прасковьи Трофимовны совместный трогательный подарок. Росгвардейцы прошли торжественным маршем в честь трудового подвига труженицы тыла».