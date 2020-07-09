Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы оказали благотворительную помощь труженицы тыла

  В День семьи любви и верности сотрудники Росгвардии осинниковского отдела вневедомственной охраны встретились труженицей тыла Анариной Прасковьей Трофимовной. Пенсионерка живет одна в частном доме в поселке Малиновка Калтанского городского округа. Из-за почтенного возраста заниматься делами по хозяйству пенсионерке тяжело, поэтому за помощью она обращается к местным властям, а также к росгвардейцам, которые взяли на себя заботу о труженице тыла.  

 Начальник отдела вневедомственной охраны подполковник Юрий Потапов вместе с добровольцами из личного состава навели порядок на приусадебном участке, покосили траву, а также корчевали старые пни и корни деревьев. Ранее росгвардейцы установили на её участке и покрасили новый забор. Бабушка благодарна стражам правопорядка, которые всегда готовы прийти к ней на помощь.

  Прасковья Трофимовна с 1941 по 1945 годы трудилась в колхозе в Алтайском крае, после Великой Отечественной войны переехала в Кузбасс, а с 1969 года до выхода на заслуженный отдых работала в сторожевой службе – прообразе современной вневедомственной охраны.

 «Большую поддержку ветерану оказывают и местные власти, - рассказал начальник осинниковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов. - В честь 75-летия Победы мы подготовили для Прасковьи Трофимовны совместный трогательный подарок. Росгвардейцы прошли торжественным маршем в честь трудового подвига труженицы тыла».

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
09/07/2020
Общество
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц...
Глава города Кемерово рассказал о ремонте Притомского проспекта
Глава города Кемерово рассказал, что на Притомском проспекте проводится реконструкция старых...
Пассажиров без масок начнут штрафовать в междуреченских электричках
Накануне главой Междуреченска было инициировано совещание с руководителями Красноярской и Западно-...
В Кузбассе смертность превысила рождаемость
За аналогичный период 2019 года в регионе было зафиксировано 9490 смертей. Города-лидеры не...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus