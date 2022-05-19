Кузбасские росгвардейцы оказали помощь пострадавшей от ножевого нападения

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь пострадавшей и задержал подозреваемого в причинении вреда здоровью своей сожительнице.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому учебному заведению. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 56-летнюю женщину с признаками ножевого ранения. Росгвардейцы оказали помощь пострадавшей и вызвали для нее бригаду медиков. Установив личность и местонахождение подозреваемого, экипаж Росгвардии отправился на указанный адрес многоквартирного дома и задержал злоумышленника. Задержанным оказался ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью 56-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, потерпевшая вместе с сожителем распивала в квартире спиртные напитки. В ходе застолья у пары случился конфликт, в результате которого мужчина повел себя неадекватно, взял кухонный нож и нанес ранение женщине в области туловища. Потерпевшая выбежала из дома и добралась до ближайшего учебного заведения, в котором обратилась за помощью. Работник учреждения нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.