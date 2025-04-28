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Кузбасские росгвардейцы почтили память участников трагических событий на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в Киевской области произошла авария, считающаяся крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность участникам памятных мероприятий, а также возложили цветы к мемориалам.

Так, в Прокопьевске росгвардейцы обеспечили правопорядок во время возложения цветов на памятнике ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Стражи правопорядка проследили за ходом мероприятия и безопасностью прокопчан.

В поселке Яшкино представители вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками администрации населенного пункта, непосредственными ликвидаторами последствий аварии в Чернобыле и неравнодушными жителями возложили цветы у мемориала, посвященного яшкинцам участвовавшим в ликвидации катастрофы. В 2021 году в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в поселке открыли сквер Памяти Героев. Вместе с памятниками посвященным героям ВОВ, в сквере был установлен и мемориал яшкинцам ликвидаторам техногенных аварий и катастроф.

В апреле 1986 года военнослужащие внутренних войск МВД СССР были первыми, кто принял удар атомной стихии на Чернобыльской АЭС. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции многие военнослужащие были награждены правительственными наградами СССР, а – позднее – государственными наградами Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
28/04/2025
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