Кузбасские росгвардейцы поучаствовали в экстремальном забеге

В Юрге прошла ежегодная «Гонка Сибиряков. Лето 2022». В этом году в экстремальном шестикилометровом забеге по пересеченной местности приняли участие спортсмены, военные и любители из Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, в том числе и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

"Гонка сибиряков» стала для росгвардейцев традиционным испытанием. Шестикилометровая трасса состояла из 32 различных препятствий. Грязевые канавы, окопы, барьеры и многое другое. На некоторых участках экстремалам приходилось соревноваться в перетягивании груза, двигаться приставным шагом и карабкаться вверх по холму на веревке.

«Наша команда показала отличные результаты и настоящий сибирский характер. Считаю, что уровень подготовки сотрудников на высоком уровне. Самое главное, что они получили большое количество положительных эмоций», - рассказал начальник юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

Всего в спортивных мероприятиях поучаствовало 90 команд. В результате команда росгвардейцев в составе 10 человек в полном составе дошла до финиша. Организаторы вручили стражам правопорядка почетную грамоту за достойное участие в соревнованиях.

Фото: Росгвардия