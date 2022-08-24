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Кузбасские росгвардейцы поучаствовали в экстремальном забеге

 В Юрге прошла ежегодная «Гонка Сибиряков. Лето 2022». В этом году в экстремальном шестикилометровом забеге по пересеченной местности приняли участие спортсмены, военные и любители из Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, в том числе и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

"Гонка сибиряков» стала для росгвардейцев традиционным испытанием. Шестикилометровая трасса состояла из 32 различных препятствий. Грязевые канавы, окопы, барьеры и многое другое. На некоторых участках экстремалам приходилось соревноваться в перетягивании груза, двигаться приставным шагом и карабкаться вверх по холму на веревке.

 «Наша команда показала отличные результаты и настоящий сибирский характер. Считаю, что уровень подготовки сотрудников на высоком уровне. Самое главное, что они получили большое количество положительных эмоций», - рассказал начальник юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

 Всего в спортивных мероприятиях поучаствовало 90 команд. В результате команда росгвардейцев в составе 10 человек в полном составе дошла до финиша. Организаторы вручили стражам правопорядка почетную грамоту за достойное участие в соревнованиях.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Юрга
kuzbassnews.ru
24/08/2022
Спорт
Юрга

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