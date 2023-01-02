Кузбасские росгвардейцы поздравили кадетов правоохранительных классов с Новым годом

В Юрге в школе №14 состоялось торжественное построение кадетов профильных правоохранительных классов, посвященное Новому году. Почетным гостем мероприятия стал начальник юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

Офицер войск правопорядка поздравил детей с Новым годом, пожелал успехов в 2023 году и наградил 20 учеников грамотами за отличную учебу, активную позицию и спортивные успехи. Капитан Солянкин напомнил молодому поколению, что они всегда могут рассчитывать на помощь стражей правопорядка и в дальнейшем поступить на службу в ряды региональных подразделений Росгвардии.

После торжественной части для школьников и гостей было организовано новогодние представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: Росгвардия