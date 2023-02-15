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Кузбасские росгвардейцы стали призерами чемпионата Сибирского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью

 В Северске Томской области состоялся чемпионат Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью. На протяжении трех дней более 50-ти офицеров из соединений, воинских частей и территориальных управлений Сибирского округа Росгвардии боролись за звание лучших. Сборную команду из Кузбасса представляли сотрудники ОМОН «Оберег», СОБР «Символ», вневедомственной охраны из Кемерова и Новокузнецка.

Чемпионат проходил по трем категориям: соединения, воинские части и территориальные управления Росгвардии. Спортсмены состязались в стрельбе из пистолета Макарова, лыжных гонках 5 и 10 километров свободным стилем и плавании на дистанциях 100, 200 и 300 метров.

 В командном зачете в результате напряженной борьбы по итогам соревнований команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняла второе место, уступив «золото» территориальному органу из Иркутской области. Тройку призеров замкнули росгвардейцы территориального управления Алтайского края. Среди соединений и воинских частей первое место завоевала команда Красноярской краснознаменной ордена Суворова бригады. Военнослужащие из Новосибирска стали вторыми, опередив команду Иркутской воинской части.

 В торжественной обстановке участникам соревнований вручены кубки, медали и грамоты. По итогам соревнования будет сформирована сборная команда Сибирского округа, которая примет участие в Чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью, который пройдет в Перми.

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
15/02/2023
Спорт
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