Кузбасские росгвардейцы вернули домой подростка, ушедшего на ночную прогулку
В Юрге росгвардейцы старший сержант Павел Поляков и сержант Валентин Мазурин в кратчайшее время разыскали подростка, который ушел из дома без ведома близких.
Ночью в ходе поисковых мероприятий на улице Строителей сотрудники вневедомственной охраны обнаружили несовершеннолетнего гражданина. При проверке личности росгвардейцы убедились, что подросток - это пропавший несколько часов назад юргинец.
Предварительно установлено, что ребенок в вечернее время ушел из частного дома, не предупредив своих опекунов, и отправился на прогулку. Обеспокоенные отсутствием ребенка близкие мальчика обратились за помощью в правоохранительные органы.
Обеспечив юному горожанину безопасность, стражи правопорядка передали его сотрудникам ПДН для возвращения домой.
Фото: Росгвардия