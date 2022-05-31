Кузбасские росгвардейцы за минувшие выходные разыскали четверых без вести пропавших граждан

Накануне в Топках в вечернее время стражи правопорядка, патрулируя улицу Топкинскую, обнаружили подходящего под описание из ориентировки без вести пропавшего 57-летнего мужчину. После проверки росгвардейцы выяснили, что гражданин самостоятельно покинул лечебное учреждение в Ленинске-Кузнецком и отправился в другой город. В то же время топкинские росгвардейцы получили информацию о пропаже 14-летней местной жительницы, которую разыскивала ее мать. По предварительной информации, девочка ушла из дома и не вернулась. В ходе проверки адресов вероятного местонахождения подростка, стражи правопорядка обнаружили девочку и передали сотрудникам ПДН.

В Мариинске к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже своего племянника после ссоры. В ходе совместных поисков сотрудники Росгвардии и МВД обнаружили около автовокзала разыскиваемого 47-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения во время его прогулки на велосипеде.

Кроме этого, в поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования остановил 20-летнего прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Молодой человек находился в розыске как без вести пропавший. По предварительным данным, его разыскивала мать, которая не знала о местонахождении сына в течение нескольких дней.

Все найденные лица были переданы инициаторам розыска.