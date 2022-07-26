Кузбасские росгвардейцы задержали дебоширку, которая повредила припаркованный авто

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 51-летнюю женщину, которая повредила чужой автомобиль.

Росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому общеобразовательному учреждению по улице Широкий Лог. На месте экипаж заметил поврежденный автомобиль «Форд Фокус», а также хозяйку транспорта. Спустя время на территории школы была замечена и задержана подозреваемая. Задержанной оказалась ранее неоднократно судимая, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, местная жительница.

По предварительной информации, между двумя женщинами произошел конфликт. Инициатор спора с признаками алкогольного опьянения, не добившись своего, вышла на парковку и повредила камнями лобовое стекло машины своей оппонентки. Заметивший противоправные действия работник общеобразовательного учреждения нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленницу правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия