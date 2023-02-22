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Кузбасские росгвардейцы задержали рецидивиста, которого разыскали правоохранители Бурятии

 В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования заметили подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали неизвестного для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний житель Республики Бурятия. Кроме этого, росгвардейцы установили, что задержанного мужчину разыскивали правоохранители из Улан-Удэ по подозрению в совершении имущественного преступления на территории родного региона.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудника органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
22/02/2023
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