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Кузбасские росгвардейцы задержали рецидивистку, которая проникла в дом пенсионерки

В городе Мариинск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал многократно судимую 43-летнюю жительницу Кузбасса, которая через окно проникла в жилище пенсионерки.

Росгвардейцы прибыли в частный дом по улице Карла Либкнехта по сигналу от соседей. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили разбитое окно со следами проникновения. По требованию росгвардейцев, злоумышленница покинула жилище.

По предварительной информации, 69-летняя хозяйка дома отправилась за покупками. В этот момент задержанная проникла на территорию частного владения, подручными средствами разбила окно и забралась в жилище. Бдительная соседка, заметив злоумышленницу, вызвала стражей правопорядка. По словам задержанной, она проникла в дом якобы в поисках места для отдыха.

Для дальнейшего разбирательства задержанную рецидивистку росгвардейцы передали сотрудникам полиции.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
07/10/2020
Происшествия
Мариинск
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Новости Кузбасса

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