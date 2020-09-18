Кузбасские росгвардейцы задержали троих разыскиваемых граждан

В дневное время в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидца, что в частном секторе по улице 10-я Линия на проезжей части лежит в бессознательном состоянии молодой человек. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили спящего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Разбудив парня, стражи правопорядка проверили его личность. Им оказался ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 20-летний кемеровчанин, который находился в оперативном розыске по подозрению в совершении очередного имущественного преступления.

В то же время в городе Таштагол экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Поспелова заметил на остановочном павильоне подозрительного молодого человека. Неизвестный, который при виде патрульного автомобиля стал укрываться за ожидавшими общественный транспорт гражданами, был задержан для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков 25-летний кузбассовец, который разыскивался за совершение имущественного преступления на территории Кемерова.

Кроме этого, в городе Юрга сотрудники войск правопорядка в ходе патрулирования дворовой территории по улице Строительная по приметам из полученной ориентировки обнаружили и задержали 42-летнего местного жителя. Ранее судимый за кражи и грабеж мужчина находился в оперативном розыске за причинение легкого вреда здоровью своей матери.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам полиции.