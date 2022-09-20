Кузбасские росгвардейцы задержали злоумышленницу, обманувшую работницу аптеки

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которая может быть причастна к краже путем обмана.

В дневное время росгвардейцы прибыли к аптеке по улице Ленина. На указанном адресе экипаж Росгвардии встретила работница торговой точки, пояснившая, что одна из посетительниц скрылась с неоплаченным товаром. Выяснив приметы злоумышленницы, стражи правопорядка в ходе поиска обнаружили и задержали предполагаемую виновницу. Ею оказалась 42 летняя уроженка Новосибирской области.

По предварительной информации, расплачиваясь за лекарственные средства, злоумышленница продемонстрировала продавцу купюру номиналом 1 000 рублей. Заполучив сдачу и лекарство, посетительница сложила подготовленную для оплаты товара банкноту в кошелек и поспешила скрыться. Когда фармацевт поняла, что женщина скрылась без оплаты товара, она обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия