Кузбасские росгвардейцы задержали злоумышленников, похитивших металл с производственного предприятия

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал троих подозреваемых в краже металлических изделий с охраняемого предприятия.

В дневное время росгвардейцы получили сигнал о краже металлических изделий с территории завода по улице Шоссейной. Прибыв на место происшествия, стражей правопорядка встретил работник предприятия, который сообщил, что на территорию проникли посторонние. Группа задержания обнаружила за ограждением неизвестный отечественный автомобиль без номеров. Заметив патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны стражами правопорядка. Задержанными оказались ранее не судимые местные жители 31, 32 и 28 лет. В багажнике машины были найдены похищенные металлические детали.

По предварительной информации, проникнув на территорию завода с целью хищения металла, злоумышленники перекинули имущество за ограждение и сложили в багажник автомобиля. Противоправные действия посторонних заметил охранник и незамедлительно нажал кнопку вызова группы задержания.

Сумма ущерба устанавливается. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.