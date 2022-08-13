Кузбасские росгвардейцы задержали злоумышленников, похитивших металл с производственного предприятия

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых в краже металлических изделий с городского предприятия.

В утреннее время росгвардейцы по сигналу «тревога» прибыли к объекту по улице Автотранспортной. На месте стражи правопорядка выяснили от работника, что на прилегающей территории торгово-производственного предприятия неизвестные похищают металлические изделия. В ходе поисковых мероприятий наряд Росгвардии обнаружил и задержал двух злоумышленников около пункта приема металлолома по улице Промстроевской. Задержанными оказались ранее судимые за кражу местные жители 27 и 40 лет. Кроме этого, в ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что один из подозреваемых находится в федеральном розыске по городу Осинники за имущественное преступление.

По предварительной информации, проникнув на территорию предприятия с целью хищения металлических изделий, злоумышленники перекинули имущество за ограждение. Часть похищенного мужчины сбыли в городском пункте приема металлолома. Противоправные действия посторонних заметил охранник с соседнего объекта и незамедлительно нажал кнопку вызова группы задержания.

Сумма ущерба устанавливается. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия