Кузбасские росгвардейцы защитили местную жительницу от неадекватного сожителя

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении побоев своей сожительнице.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась 34-летняя женщина, сообщившая о противоправных действиях своего сожителя. Наряд Росгвардии оперативно прибыл к многоквартирному дому по улице Тореза. Около подъезда стражей правопорядка встретила потерпевшая, которая пояснила, что подозреваемый находится в квартире. В жилище росгвардейцы обнаружили и задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что после употребления спиртного между подозреваемым и сожительницей произошёл конфликт. В ходе ссоры задержанный напал на женщину, нанеся ей несколько ударов. Опасаясь за свое здоровье, потерпевшая выбежала на улицу и сообщила о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия