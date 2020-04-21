Кузбасские семьи смогут распорядиться материнским капиталом в банках

Отделение ПФР по Кемеровской области заключило соглашения об информационном обмене с банками для упрощения процедуры распоряжения материнским капиталом на погашение жилищных кредитов или уплату первого взноса через кредитные организации.
На данный момент подписаны соглашения с такими крупными банками, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Уралсиб и Россельхозбанк.
Теперь владельцы сертификата смогут обратиться в эти банки и одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк.
Заявления и необходимые документы банки передадут территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволит значительно сократить сроки распоряжения материнским капиталом.
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