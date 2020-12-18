Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские школьники стали призерами международного инженерного чемпионата

В соревнованиях по решению инженерных кейсов CASE-IN принимают участие школьники, студенты и молодые специалисты. Чемпионат является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках чемпионата проходит Осенний кубок для участников разных возрастов. Кузбасская команда Neptume заняла третье место в школьной лиге. Команду составляют кемеровские десятиклассники Константин Воротков (городской классический лицей), Максим Маханьков (школа №44) и Алексей Плешкань (лицей №23). Работа команды «Электро-Lucky» из кемеровского лицея №23 (Михаил Лузин, Егор Петерс и Николай Матков) вошла в топ представленных в финале конкурса проектных решений. Участники обеих команд являются воспитанниками Центра детского научного и инженерно-технического творчества Кузбасского государственного технического университета «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

В отборочном этапе чемпионата приняли участие 84 команды российских школьников. Они должны были придумать проект искусственного острова: выбрать место постройки, технологию строительства и спроектировать систему его жизнеобеспечения. В финал вышли 16 лучших команд, им предстояло выполнить технико-экономическое обоснование разработанных для «острова» инженерных решений. В частности, оценить объемы потребления пресной воды и утилизируемого мусора, рассчитать годовой оборот и прибыль жителей, установленную мощность электростанций. Также финалисты предложили меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в министерстве образования и науки Кузбасса, победители и призеры осеннего кубка школьной лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 32 ведущих российских вуза, которые являются партнерами проекта. В их числе Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский университет дружбы народов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.

Образование
Топ
kuzbassnews.ru
18/12/2020
Образование
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Строительство ТЦ возле парка Ангелов в Кемерово почти завершено
Глава Кемерово Илья Середюк побывал в строящемся торговом центре у Парка Ангелов. По словам мэра,...
Сергей Цивилев наградил лучших работников и ветеранов энергетической отрасли Кузбасса
Звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» удостоен Михаил Семинец, первый...
Злоумышленник попал в больницу после ограбления прохожей в Новокузнецке
На деньги похититель устроил застолье, после которого оказался на столе у хирурга. По версии...
Долг новокузнечан по налогам составил сотни миллионов рублей
Сумма исчисляется сотнями миллионов рублей. За 2019 год сумма начисленных имущественных налогов...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus