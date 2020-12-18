Кузбасские школьники стали призерами международного инженерного чемпионата

В соревнованиях по решению инженерных кейсов CASE-IN принимают участие школьники, студенты и молодые специалисты. Чемпионат является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках чемпионата проходит Осенний кубок для участников разных возрастов. Кузбасская команда Neptume заняла третье место в школьной лиге. Команду составляют кемеровские десятиклассники Константин Воротков (городской классический лицей), Максим Маханьков (школа №44) и Алексей Плешкань (лицей №23). Работа команды «Электро-Lucky» из кемеровского лицея №23 (Михаил Лузин, Егор Петерс и Николай Матков) вошла в топ представленных в финале конкурса проектных решений. Участники обеих команд являются воспитанниками Центра детского научного и инженерно-технического творчества Кузбасского государственного технического университета «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

В отборочном этапе чемпионата приняли участие 84 команды российских школьников. Они должны были придумать проект искусственного острова: выбрать место постройки, технологию строительства и спроектировать систему его жизнеобеспечения. В финал вышли 16 лучших команд, им предстояло выполнить технико-экономическое обоснование разработанных для «острова» инженерных решений. В частности, оценить объемы потребления пресной воды и утилизируемого мусора, рассчитать годовой оборот и прибыль жителей, установленную мощность электростанций. Также финалисты предложили меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в министерстве образования и науки Кузбасса, победители и призеры осеннего кубка школьной лиги международного инженерного чемпионата CASE-IN получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в 32 ведущих российских вуза, которые являются партнерами проекта. В их числе Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский университет дружбы народов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.