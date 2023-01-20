КУзбасские шорцы отмечают «Мылтык Пайрам» — «Праздник ружья»

По древней традиции в этот день шорцы стреляют из ружья в воздух, чтобы разогнать злых духов, привлечь удачу на охоте и благополучно вернуться домой. В этом году «Мылтык Пайрам» станет особенным не только для представителей коренного населения, но и для жителей и гостей Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска и Мысков.



Так, сегодня в Междуреченском краеведческом музее активисты национальной общественной организации «Алтын – Шор» устроят для посетителей праздник с песнями и танцами, в том числе в традиционных костюмах. Гостей угостят шорскими блюдами и научат делать национальные пельмени (пелбены) с кедровым орехом. Также все желающие смогут принять участие в национальных играх — стрельбе из лука, отгадывании зверей на шорском языке.



В Таштаголе участники фольклорно-этнографического ансамбля «Чылтыс» провели мероприятие для ребят общеобразовательных учреждений района. Участники вспоминали старые обычаи и традиции, разыграли сценку «Приход охотника».



Центр шорской культуры «Аба-тура» познакомил гостей и жителей Новокузнецка с культурой и обрядами шорского народа. Театр этнической моды «Элерган» продемонстрировал традиционные костюмы, танцевальный ансамбль «Чарык Сом» представил номер о том, как проходила охота. Этно-фольклорный ансамбль «От Эне» исполнил несколько композиций на шорском языке. Также для гостей подготовили развлекательную программу с национальными играми малых коренных народов и мастер-класс по лепке шорских пельменей с фигурками, предсказывающими судьбу.



В центре культуры Мысков 21 января состоится городской фестиваль-конкурс кулинарного мастерства шорского народа «Канн-пелбен», приуроченный к празднику «Мылтык».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса