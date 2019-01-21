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Кузбасские сноубордисты завоевали медали международных и всероссийских соревнований

В Словении на курорте Рогла завершился этап Кубка мира по сноуборду.  Мастер спорта международного класса Наталья Соболева из Таштагола завоевала серебряную медаль в дисциплине «параллельный слалом-гигант».

Кузбасские спортсмены также успешно выступили в Красноярске, где проходил III этап Кубка России по сноуборду.

Лучшей среди женщин в дисциплине «сноуборд-кросс» стала представительница  Кемеровской области, мастер спорта Юлия Лаптева. Среди мужчин в этой же дисциплине третье место занял мастер спорта Андрей Анисимов.

Кузбасские спортсмены занимаются в СДЮСШОР по сноуборду в Таштаголе (тренеры  Владимир  Петрович Кирьянов и Дмитрий Юрьевич Чернаков).

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kuzbassnews.ru
21/01/2019
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