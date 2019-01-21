Кузбасские сноубордисты завоевали медали международных и всероссийских соревнований

В Словении на курорте Рогла завершился этап Кубка мира по сноуборду. Мастер спорта международного класса Наталья Соболева из Таштагола завоевала серебряную медаль в дисциплине «параллельный слалом-гигант».

Кузбасские спортсмены также успешно выступили в Красноярске, где проходил III этап Кубка России по сноуборду.

Лучшей среди женщин в дисциплине «сноуборд-кросс» стала представительница Кемеровской области, мастер спорта Юлия Лаптева. Среди мужчин в этой же дисциплине третье место занял мастер спорта Андрей Анисимов.

Кузбасские спортсмены занимаются в СДЮСШОР по сноуборду в Таштаголе (тренеры Владимир Петрович Кирьянов и Дмитрий Юрьевич Чернаков).