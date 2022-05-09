Кузбасские сотрудники Росгвардии и юнгвардейцы приняли участие в Бессмертном полку

В Кемеровской области полным ходом идут праздничные мероприятия, приуроченные к 77-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с сотрудниками вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и ветеранами войск правопорядка школьники прошли в колонне Бессмертного полка. Сотрудники и члены их семей несли портреты близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Украсила колонну 11-метровая георгиевская лента – один из главных атрибутов Победы. В Бессмертном полку, который протянулся от Весенней улицы до Мичурина, вместе с руководителями силовых ведомств участвовал и начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель.

После торжественных мероприятий жителей региона ждут спортивные соревнования, патриотические квесты, выставки экспозиций музеев и многое другое.