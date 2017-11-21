Кузбасские спортсменки успешно выступили на кубке России по боксу

Соревнования по боксу среди женщин (в возрасте 19-40 лет) прошли с 16 по 19 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми). Участие приняли 64 спортсменки из 26 регионов Российской Федерации.

Первое место в весовой категории 51 кг завоевала мастер спорта России Лилия Аетбаева из Прокопьевска .

Третье место в весовой категории 69 кг заняла мастер спорта России Влада Калачева из Междуреченска .

Бронзовым призером в весовой категории 75 кг стала кандидат в мастера спорта России Анна Анфиногенова из Кемерова .