Кузбасские спортсменки успешно выступили на кубке России по боксу

Соревнования по боксу среди женщин (в возрасте 19-40 лет) прошли с 16 по 19 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми). Участие приняли 64 спортсменки из 26 регионов Российской Федерации.
Первое место в весовой категории 51 кг завоевала мастер спорта России Лилия Аетбаева из Прокопьевска .
Третье место в весовой категории 69 кг заняла мастер спорта России Влада Калачева из Междуреченска .
Бронзовым призером в весовой категории 75 кг стала кандидат в мастера спорта России Анна Анфиногенова из Кемерова .
21/11/2017
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