Кузбасские спортсменки завоевали семь наград Сурдлимпиады в Турции

С 18 по 30 июля в Самсуне проходили XXIII летние Сурдлимпийские игры.
Сборная команда России в общем зачете одержала уверенную победу, завоевав 199 медалей: 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую. На втором месте сборная Украины (99 медалей), на третьем - сборная Республики Корея (52 медали).
Свой вклад в победу национальной сборной внесли кузбасские спортсменки.
21 июля первое место в плавании на 100 м баттерфляем заняла кемеровчанка, заслуженный мастер спорта России Алена Алексеева (тренер Андрей Волков).
22 июля Алена в составе эстафетной команды (4х100 м) вместе с россиянками Мариной Карповой, Викторией Терентьевой и Элеонорой Брыкановой выиграла «золото», установив мировой рекорд - 3 мин. 54,73 сек.
24 июля Алена в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м вместе с Мартином Фоминым, Андреем Живаевым и Марией Карповой завоевала третью золотую медаль с новым мировым рекордом – 4 мин. 07,20 сек.
26 июля кемеровчанка победила на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом Сурдлимпиад – 28,30 сек.
28-29 июля лидировали легкоатлеты Кузбасса. Так, заслуженный мастер спорта России Ксения Головина из Новокузнецка в беге на 200 м с результатом 25,96 сек. завоевала золотую медаль. Кроме того, Ксения Головина и Оксана Климова (мастер спорта России международного класса, Новокузнецк), российские спортсменки Алена Филюшкина и Марина Гришина победили в эстафете 4х100 м с мировым рекордом – 47,05 сек.
Тренируются новокузнечанки под руководством заслуженного тренера России Николая Мартынова.
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