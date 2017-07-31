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Кузбасские спортсменки завоевали семь наград Сурдлимпиады в Турции


С 18 по 30 июля в Самсуне проходили XXIII летние Сурдлимпийские игры.
Сборная команда России в общем зачете одержала уверенную победу, завоевав 199 медалей: 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую. На втором месте сборная Украины (99 медалей), на третьем - сборная Республики Корея (52 медали).
Свой вклад в победу национальной сборной внесли кузбасские спортсменки.

21 июля первое место в плавании на 100 м баттерфляем заняла кемеровчанка, заслуженный мастер спорта России Алена Алексеева (тренер Андрей Волков).

22 июля Алена в составе эстафетной команды (4х100 м) вместе с россиянками Мариной Карповой, Викторией Терентьевой и Элеонорой Брыкановой выиграла «золото», установив мировой рекорд - 3 мин. 54,73 сек.

24 июля Алена в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м вместе с Мартином Фоминым, Андреем Живаевым и Марией Карповой завоевала третью золотую медаль с новым мировым рекордом – 4 мин. 07,20 сек.

26 июля кемеровчанка победила на дистанции 50 м баттерфляем с рекордом Сурдлимпиад – 28,30 сек.

28-29 июля лидировали легкоатлеты Кузбасса. Так, заслуженный мастер спорта России Ксения Головина из Новокузнецка в беге на 200 м с результатом 25,96 сек. завоевала золотую медаль. Кроме того, Ксения Головина и Оксана Климова (мастер спорта России международного класса, Новокузнецк), российские спортсменки Алена Филюшкина и Марина Гришина победили в эстафете 4х100 м с мировым рекордом – 47,05 сек.

Тренируются новокузнечанки под руководством заслуженного тренера России Николая Мартынова.

Спорт
kuzbassnews.ru
31/07/2017
Спорт
Новости Кузбасса

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