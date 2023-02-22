Кузбасские спортсмены-ледолазы завоевали 13 медалей на соревнованиях по альпинизму

В Тюмени прошли международные соревнования по альпинизму в дисциплинах «ледолазание-трудность» и «ледолазание-скорость». Участие приняли около 50 спортсменов-ледолазов из 9 стран: России, Казахстана, Таджикистана, Кот-д’Ивуара, Китая, Азербайджана, Киргизии и Южной Кореи. В сборной страны от КуZбасса выступали пять спортсменов, трое из них завоевали медали.

В дисциплине «ледолазание-скорость» победу одержал Данила Бикулов из Анжеро-Судженска. В дисциплине «ледолазание-трудность» у кузбассовцев две медали: золотая — у Егора Зиновьева, бронзовая — у Ивана Лощенко. Оба спортсмена тренируются в Кемерове, в комплексной спортивной школе олимпийского резерва КуZбасса №2.

В Тюмени также состоялись Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине «ледолазание-скорость», первенство России в дисциплине «ледолазание-трудность» в возрастной категории 19-21 год, этап Кубка России в дисциплине «ледолазание-скорость» и чемпионат России в дисциплине «ледолазание-трудность».

Всего участие приняли более 50 спортсменов из Кировской, Томской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев, Республики Карелия, а также Москвы и Санкт-Петербурга. От Кузбасса выступали 11 спортсменов.

Во Всероссийских юношеских соревнованиях в дисциплине «ледолазание-скорость» победителем стал Данила Бикулов. Серебряными призерами стали Николай Маслов и Елизавета Айдимирова. Бронзу завоевал Данила Наумов. Все спортсмены — представители Анжеро-Судженска.

В первенстве России в «ледолазание-трудность» победил Егор Зиновьев, бронзу завоевала Елизавета Айдимирова. В этапе Кубка России в «ледолазание-скорость» серебряным призером стал Данила Наумов, бронзовым — Данила Бикулов. В чемпионате России в дисциплине «ледолазание-трудность» серебро завоевал Иван Лощенко, бронзу — Егор Зиновьев.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса