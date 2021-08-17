Кузбасские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по парашютному спорту

В первую неделю Чемпионата мира в медальной копилке региона оказалось четыре золотых и две бронзовые награды.

С 10 по 15 августа соревнования принимал аэродром «Кемерово-Северный». Участники состязались в классических дисциплинах парашютного спорта. В их число входит акробатика и точность приземления — одна из самых зрелищных дисциплин. Задача спортсмена — отделившись от самолета и раскрыв купол, приземлиться в круг и попасть пяткой в мишень размером с двухрублевую монету.

Среди спортсменов из 17 стран, которые соревновались в классических дисциплинах, спортсменка из Кузбасса Ольга Мастафанова взяла четыре из пяти золотых медалей, разыгрываемых среди женщин. Ольга стала чемпионкой мира в личной точности приземления и двоеборье и в командных дисциплинах: групповой точности приземления и командном двоеборье.

В течение первой недели Мондиаля на аэродроме «Танай» спортсмены из 28 стран мира соревновались в трех направлениях: скоростное падение, групповая акробатика и купольное пилотирование.

Кузбасская команда-восьмерка по групповой акробатике поднялась на третью ступень пьедестала. В составе команды — Александр Тычинский, Алексей Минаев, Андрей Барабаш, Дмитрий Самохвал, Евгений Стащенко, Кирилл Кириллов, Сергей Ялпаев, Валентин Ильин, Василий Коротков, Владимир Павленко.

Анастасия Игнатова взяла бронзу в скоростном падении среди женщин. В этой дисциплине спортсмен принимает положение вниз головой, вытягивается в линию, чтобы достичь максимально возможного ускорения в промежутке между 3000 и 2000 метров.

Сергей Романюк в составе сборной России занял второе место в купольном пилотировании в командном зачете. В личном зачете спортсмен вошел в десятку лучших и занял 7-е место. Купольное пилотирование — одно из самых зрелищных направлений данного вида спорта. Парашютист должен пролететь над искусственным водоемом — свуп-пондом со скоростью около 170 км/ч, задеть ногой входную гладь и при этом попасть во входные и выходные ворота.

С 17 по 20 августа на аэродроме «Танай» будут проходить соревнования по вингсьют-дисциплинам, артистическим дисциплинам и купольной акробатике.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса