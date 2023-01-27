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Кузбасские студенты могут получить по миллиону рублей на запуск стартапов

Фонд содействия инновациям объявил о начале первой в этом году волны конкурса «Студенческий стартап». Программа рассчитана на студентов и аспирантов, чьи проекты основаны на собственных научно-технических и научно-технологических исследованиях и имеют коммерческий потенциал.

Для участия в конкурсе нужно быть студентом вуза по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры; предложить идею нового продукта, услуги или технологии; выбрать одно из тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Подать заявку можно до 3 апреля.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
27/01/2023
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