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Кузбасские студенты стали победителями Международного инженерного чемпионата CASE-IN

С 25 по 27 мая в Москве прошел финальный этап юбилейного Международного чемпионата CASE-IN. Команда «Гора ветров» Прокопьевского филиала КузГТУ заняла первое место в финале чемпионата по направлению «Горные машины и оборудование».

«Горные машины и оборудование» — новое направление чемпионата. Участникам предлагалось обеспечить бесперебойную работу технологического стационарного оборудования обогатительной фабрики.

В финале чемпионата его участники не только защищали решения кейсов, но и работали по насыщенной деловой программе. Для участников организовали образовательные мероприятия, мастер-классы для повышения личной эффективности и встречи с ведущими работодателями отрасли. К примеру, молодые инженеры посещали мастер-класс по трехмерному моделированию геологического строения месторождения, воркшоп «Как найти себя в работе и работу для себя» и другие мероприятия.

Всего в финал CASE-IN вышли четыре команды КузГТУ — «Гора ветров» филиала КузГТУ в Прокопьевске, Black Gold горного института (направление «Горное дело»), «ЕДС» института энергетики (направление «Электроэнергетика»), и «На страже безопасности» (направление «Промышленная безопасность»).

Среди электроэнергетиков по итогам чемпионата отмечен Ярослав Авдеев — он получил диплом в специальной номинации «Самый преданный участник».

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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