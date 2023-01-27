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Кузбасские студенты узнали о работе региональных подразделений Росгвардии

 Для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии межведомственная акция «Студенческий десант» стала отличным поводом пригласить в филиалы студентов техникумов и университетов и познакомить со своей службой.

В Междуреченске студентов филиала Кузбасского государственного технического университета в стенах городской вневедомственной охраны поприветствовал командир взвода старший лейтенант Виталий Ермоленко. Он познакомил ребят с историей филиала Росгвардии, а также поделился опытом занятий с личным составом по огневой и физической подготовке. Офицер обратил внимание, что сотрудники вневедомственной охраны обязаны регулярно совершенствовать не только практические, но и теоретические навыки, поэтому особенное внимание в силовом ведомстве уделяется правовой подготовке. В завершении мероприятия студенты смогли примерить на себе защитную экипировку и почувствовать себя в роли бойцов Росгвардии.

 Познавательную встречу для студентов электромашиностроительного техникума провели сотрудники прокопьевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Представители войск правопорядка рассказали будущим выпускникам о специфики службы и различных направлениях работу. Заместитель командира роты капитан Антон Лоскутов продемонстрировал молодым людям вооружение и спецсредства группы задержания, а также рассказал о фактах пресечения различных преступлений сотрудниками вневедомственной охраны. В завершении мероприятия росгвардейцы рассказали ребятам о порядке поступления на службу в Росгвардию.

 Кроме этого, акция «Студенческий десант» прошла в Таштаголе. Росгвардейцы пригласили в филиал вневедомственной охраны студентов техникума горных технологий и сферы обслуживания. Молодые люди узнали о роли подразделения Росгвардии в обеспечении правопорядка в родном городе, а также познакомились с работой различных служб и отделов силового ведомства.

 

Фото: Росгвардия

Образование
kuzbassnews.ru
27/01/2023
Образование
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